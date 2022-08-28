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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:57

Незначительное ухудшение состояния воздуха зафиксировано в ряде районов Москвы

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Незначительные превышения вредных веществ в воздухе после жалоб москвичей на запах гари и смог обнаружены в нескольких районах города, сообщает пресс-служба столичного Роспотребнадзора.

Лесные пожары в Рязанской области

С 17 августа от жителей Москвы стали поступать жалобы на запах гари и смог. По сообщению МЧС, их причиной стали лесные пожары в Рязанской области.

Столичный Роспотребнадзор на фоне сообщений о запахе гари усилил контроль за состоянием атмосферного воздуха. Федеральное ведомство рекомендовало жителям задымленных городов и населенных пунктов носить маски.

В центра погоды "Фобос" отметили, что ситуацию должны улучшить грозовые дожди, которые ожидаются в понедельник.

Москва Роспотребнадзор
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