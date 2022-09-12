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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:51

Москва передала в федеральную собственность здание для РЭУ имени Плеханова

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Москвы передало в федеральную собственность здание на Нежинской улице для РЭУ имени Плеханова , сообщили в пресс-службе Департамента городского имущества.

"По просьбе РЭУ имени Г.В. Плеханова в федеральную собственность был передан инженерный объект, расположенный по адресу: Нежинская улица, дом 7, строение 5. Это сооружение площадью почти 1 тыс. кв. м обслуживает находящиеся рядом учебные корпуса и студенческое общежитие", - рассказал руководитель департамента Максим Гаман.

Университет использовал здание по договору безвозмездного пользования. По условиям договора, здание можно было ремонтировать и проводить в нем другие работы.

"Чтобы в здание можно было инвестировать средства из федерального бюджета, например, для реконструкции, оно было передано в собственность РФ", - объяснили чиновники.

РЭУ имени Г.В. Плеханова создали в 1907 году. В вузе обучают специалистов в сфере экономики, товароведения и технологии.

Москва РЭУ Плеханова Департамент горимущества Максим Гаман
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