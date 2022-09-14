Мосгорсуд ликвидировал "Профсоюз журналистов и работников СМИ"

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Московский городской суд в среду удовлетворил ходатайство городской прокуратуры о ликвидации межрегиональной общественной организации "Профсоюз журналистов и работников средств массовой информации".

Представитель прокуратуры заявила, что в ходе проверки были выявлены грубые неустранимые нарушения, допущенные организацией, в частности, несоответствие структуры организации предусмотренным законом требованиям. Согласно ведомственной проверке, с января 2019 года члены профсоюза не вносили взносы, за два года на счёт организации поступил только один членский взнос.

Кроме того, по словам прокурора, члены профсоюза неоднократно привлекались к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях, таких, как поддержка осуждённого за госизмену журналиста Ивана Сафронова, сбор средств в поддержку СМИ, признанных в РФ иногентами, систематическое распространение публикаций с неправомерной информацией.

Адвокат настаивал на незаконности и необоснованности иска прокуратуры.

"На мой взгляд при рассмотрении такого рода дел очень важно провести анализ деятельности организации - как в части, так и в целом. Ликвидация организации задумывается законодателем, как последняя, решающая, радикальная мера, которая направлена на защиту и охрану общественных интересов. Когда уже иных никаких инструментов у государства нет, тогда оно вынуждено прибегнуть к этому. Таким образом, основания должны быть настолько вескими, убедительными и доказанными, что уже никаких сомнений не должно ни у кого оставаться. (...) В настоящем процессе никаких контраргументов представлено не было", - заявил в ходе заседания адвокат Максим Крупский.

После оглашения решения суда о ликвидации организации он заявил журналистам, что это решение будет обязательно обжаловано.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал профсоюз на 500 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил РФ - максимальный штраф по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ.