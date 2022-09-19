Москвичей из-за непогоды призвали пересесть на общественный транспорт

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Дождь и сильный ветер ожидаются в Москве в понедельник, на дорогах прогнозируются пробки, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Рекомендуем пользоваться городским транспортом в вечерний час пик", - отметили в ведомстве.

"До конца дня в городе будет дождь и сильный ветер. Ремонтные работы, низкие скорости и ДТП также осложняют движение", - говорится в сообщении.

В настоящее время уровень пробок на московских дорогах оценивается в четыре балла. Затруднения фиксируют на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе Кутузовского тоннеля и Нижегородской эстакады, а также на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) в районе улицы Верхние поля.

Водителей также просят соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не отвлекаться от вождения, а также оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.