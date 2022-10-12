Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

Чиновники обнаружили самострой над квартирой Алекперова в центре Москвы

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Москве чиновники подали в Пресненский суд иск к экс-президенту "ЛУКОЙЛа" миллиардеру Вагиту Алекперову из-за самостроя в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

В июле 2022 года инспекторы обнаружили самовольные конструкции на крыше многоквартирного дома по адресу Скатертный переулок, владение 18. Они выяснили, что на помещение на седьмом и восьмом этажах дома принадлежит Алекперову. На кровле здания над его помещением были возведены строительные конструкции без оформленной проектно-разрешительной документации.

Правообладатель пустил инспекторов осмотреть эти конструкции. По их словам, на крыше были размещен сборно-разборный каркас, строительные работы там не велись, но выполнялся капитальный ремонт кровли и была залита стяжка пола.

Демонтировать данную конструкцию планируется 1 ноября.

"Проведенные работы противоречат законодательству и создают угрозу для горожан, городом подано исковое заявление к Алекперову В.Ю. в Пресненский районный суд Москвы об устранении угрозы причинения вреда путем прекращения строительных работ. В настоящее время дело рассматривается судом", - говорится в сообщении.

Москва ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов Госинспекция недвижимости Пресненский суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Суточное число новых случаев COVID-19 в Москве выросло почти в два раза

Суд изъял в пользу государства офис "Мемориала" в Москве

Суд изъял в пользу государства офис "Мемориала" в Москве

Новую станцию построят на Кольцевой линии московского метро

Четыре человека пострадали из-за падения деревьев в Москве

В Москве во вторник ветер усилится до 17 метров в секунду при порывах

Более трети месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

МВД оценило в 180 тысяч число зрителей митинга-концерта в Москве

Военная операция на Украине

Прокуратура Москвы запустила круглосуточную "горячую линию" о мобилизации

В Москве создадут центр поддержки родственников мобилизованных

В Москве создадут центр поддержки родственников мобилизованных
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });