Чиновники обнаружили самострой над квартирой Алекперова в центре Москвы

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Москве чиновники подали в Пресненский суд иск к экс-президенту "ЛУКОЙЛа" миллиардеру Вагиту Алекперову из-за самостроя в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

В июле 2022 года инспекторы обнаружили самовольные конструкции на крыше многоквартирного дома по адресу Скатертный переулок, владение 18. Они выяснили, что на помещение на седьмом и восьмом этажах дома принадлежит Алекперову. На кровле здания над его помещением были возведены строительные конструкции без оформленной проектно-разрешительной документации.

Правообладатель пустил инспекторов осмотреть эти конструкции. По их словам, на крыше были размещен сборно-разборный каркас, строительные работы там не велись, но выполнялся капитальный ремонт кровли и была залита стяжка пола.

Демонтировать данную конструкцию планируется 1 ноября.

"Проведенные работы противоречат законодательству и создают угрозу для горожан, городом подано исковое заявление к Алекперову В.Ю. в Пресненский районный суд Москвы об устранении угрозы причинения вреда путем прекращения строительных работ. В настоящее время дело рассматривается судом", - говорится в сообщении.