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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

На Красной площади откроют посвящённый параду 1941 года интерактивный музей

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Интерактивный музей, посвящённый 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 года, будет работать на Красной площади с 5 по 7 ноября, сообщается на сайте столичной мэрии.

На площади установят различные инсталляции, где будут проходить театрализованные представления. Так, на сцене культпавильона выступит "Агитбригада". Здесь же покажут знаковые фильмы на военную тему: "Разгром немецких войск под Москвой" и "Подольские курсанты".

На платформе инсталляции "Белорусский вокзал" гости увидят театрализованные представления проводов ополченцев.

Кроме того, на площадке можно будет посмотреть парад войск на Красной площади 7 ноября 1941 года, а также Парад Победы в Москве в 1945-м.

Экспозиция будет доступна с 12:00 до 20:00, все желающие смогут посетить интерактивный музей бесплатно.

Москва Красная площадь
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