Систему обеззараживания воздуха установили уже в 58% поездов московского метро

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В московском метро уже в 58% поездов установлены системы обеззараживания воздуха, сообщил "Интерфаксу" заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что первый состав с такой системой был запущен в 2012 году.

Система, по его словам, уничтожает не меньше 95% вирусов и бактерий. Ликсутов считает, что в совокупности с другими мерами это оборудование помогло защитить пассажиров во время пандемии коронавирусной инфекции.

В пресс-службе Дептранса столицы уточнили, что всего в метро работает более 7 тысяч обеззараживателей - по два на каждый вагон. Блок устройства сделала российская компания. Системы есть в поездах новых серий "Ока", "Москва" и "Москва-2020".