Электричкам назначат новые остановки и рейсы из-за закрытия участка зеленой ветки метро

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - "Центральная пассажирская пригородная компания" с 12 ноября назначит дополнительные рейсы и остановки пригородных поездов на Павелецком и Курском направлениях на время закрытия участка Замоскворецкой линии метро, сообщила в пятницу пресс-служба компании.

"С 12 ноября, во время закрытия участка Замоскворецкой линии метро "Автозаводская" - "Орехово", ЦППК совместно с владельцем инфраструктуры проработали техническую возможность улучшения транспортной доступности Курского и Павелецкого направлений", - говорится в сообщении.

Так, на Курском направлении назначены дополнительные остановки для поездов повышенной комфортности на станциях Люблино и Печатники для 11 рейсов, 6 из которых следуют в час пик. Также маршруты следования 6 поездов (3 из них в час пик), ранее следовавших до Царицыно, продлены до Курского вокзала, а по рабочим дням утром назначен дополнительный поезд Подольск-Москва.

На Павелецком направлении по рабочим дням назначены дополнительно 4 пары поездов, три на маршруте Москва-Домодедова и один – Москва-Бирюлево. Два поезда добавлено в утренний час пик и один – в вечерний.

21 октября дептранс Москвы сообщил, что участок Замоскворецкой линии метро "Автозаводская" - "Орехово" будет закрыт с 12 ноября на срок около шести месяцев из-за строительства тоннеля на участке от "Царицыно" до "Кантемировской".