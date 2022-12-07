Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

В Москве изъяли почти 7 тонн немаркированных морских деликатесов

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД пресекли в Москве реализацию немаркированных морепродуктов стоимостью около 26 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По имеющейся информации, предприниматель сбыл более 6,5 тонн краба, а также около 300 килограммов морского гребешка. Реализация проводилась по фиктивным сопроводительным документам, без прохождения необходимых процедур", - сказала Волк журналистам.

Их изъяли на складе в 1-м Магистральном проезде столицы.

Волк отметила, что пресекли преступную деятельность следователи МВД во взаимодействии с Пограничной службой ФСБ России и представителями Московско-Окского территориального управления Росрыболовства.

По данному факту возбуждено уголовное дело о производстве или сбыте товаров и продукции без маркировки (ст. 171.1 Уголовного кодекса РФ).

"Фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - заключила представитель министерства.

Москва МВД Ирина Волк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Парковки в Москве будут бесплатными на новогодние праздники

Парковки в Москве будут бесплатными на новогодние праздники

Метро Москвы и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь

Метро Москвы и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь

К воскресенью в Москве потеплеет до +2 градусов

К воскресенью в Москве потеплеет до +2 градусов

Суд в Москве приговорил к 5,5 годам колонии основателя Petropavlovsk Масловского

Суд в Москве приговорил к 5,5 годам колонии основателя Petropavlovsk Масловского

Дизтопливо на АЗС Москвы активно дорожает третью неделю подряд

В Москве в ДТП с автобусом пострадали 13 человек

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за аномальных морозов

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за аномальных морозов

Сильные морозы уйдут из Москвы к середине следующей недели

Сильные морозы уйдут из Москвы к середине следующей недели

Самая холодная ночь минувшей осени зафиксирована в Москве

Самая холодная ночь минувшей осени зафиксирована в Москве

В Москве с 31 декабря введут ограничение на ночное движение грузовиков массой от 3,5 т

В Москве с 31 декабря введут ограничение на ночное движение грузовиков массой от 3,5 т
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });