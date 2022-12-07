В Москве изъяли почти 7 тонн немаркированных морских деликатесов

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД пресекли в Москве реализацию немаркированных морепродуктов стоимостью около 26 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По имеющейся информации, предприниматель сбыл более 6,5 тонн краба, а также около 300 килограммов морского гребешка. Реализация проводилась по фиктивным сопроводительным документам, без прохождения необходимых процедур", - сказала Волк журналистам.

Их изъяли на складе в 1-м Магистральном проезде столицы.

Волк отметила, что пресекли преступную деятельность следователи МВД во взаимодействии с Пограничной службой ФСБ России и представителями Московско-Окского территориального управления Росрыболовства.

По данному факту возбуждено уголовное дело о производстве или сбыте товаров и продукции без маркировки (ст. 171.1 Уголовного кодекса РФ).

"Фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - заключила представитель министерства.