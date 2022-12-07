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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Дмитровское шоссе сразу к северу от МКАД залило водой из-за прорыва трубы

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - На севере Москвы строители пробили магистраль водоснабжения, вода залила несколько полос на Дмитровском шоссе.

Как сообщил городской Департамент транспорта, это произошло у дома 165 по Дмитровскому шоссе, движение по затопленной проезжей части затруднено. Чиновники посоветовали искать пути объезда.

"В районе Дмитровского шоссе, вл. 124 во время строительных работ повреждена магистраль водоснабжения, - сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства. - Излитие воды на проезжую часть локализовано".

На месте работают городские службы. На подачу воды потребителя авария не повлияла, заверили в мэрии.

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