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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Движение по красной ветке метро Москвы ввели в график после проверки инфраструктуры

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В московском метро на юго-западном участке Сокольнической линии поезда днем какое-то время ходили с увеличенными интервалами, режим их работы изменили "для проверки инфраструктуры", сообщил городской Департамент транспорта.

Сообщение об увеличении интервалов появилось в телеграм-канале ведомства в 13:57.

В 14:15 Дептранс сообщил, что Сокольническая линия вернулась в график.

Других подробностей департамент не сообщал.

Москва Московский метрополитен Дептранс Сокольническая линия
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