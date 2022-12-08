Движение по красной ветке метро Москвы ввели в график после проверки инфраструктуры

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В московском метро на юго-западном участке Сокольнической линии поезда днем какое-то время ходили с увеличенными интервалами, режим их работы изменили "для проверки инфраструктуры", сообщил городской Департамент транспорта.

Сообщение об увеличении интервалов появилось в телеграм-канале ведомства в 13:57.

В 14:15 Дептранс сообщил, что Сокольническая линия вернулась в график.

Других подробностей департамент не сообщал.