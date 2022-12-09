В Москве у станции МЦК "Владыкино" загорелось административное здание

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В Москве произошел пожар рядом со станцией МЦК "Владыкино", на прилегающей к станции территории загорелось административное здание, сообщил городской Департамент транспорта.

Движени по МЦК продолжается в обычном режиме, опасности для пассажиров нет, заверили в ведомстве.

Пожар тушат.

В пресс-службе Московской железной дороги добавили, что на данный момент это административное здание не используется. На место отправлен пожарный поезд.