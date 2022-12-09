Генерал ФТС задержан в Москве по подозрению в коррупции

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство Следственного комитета об аресте начальника управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы (ФТС) России, генерала Дмитрия Мурышова.

"Судом в настоящее время рассматривается ходатайство следователя об избрании в отношении Мурышова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Генералу инкриминируется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Если его вина будет доказана, Мурышову грозит очень крупный штраф либо лишение свободы от 8 до 15 лет колонии.

По данным источника "Интерфакса", против Мурышова дали показания несколько человек, обвинив его в коррупции на несколько миллионов рублей.