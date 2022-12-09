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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Генерал ФТС арестован на два месяца по обвинению в коррупции

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал начальника управления по противодействию коррупции ФТС России, генерала Дмитрия Мурышова, обвиняемого в получении взяток.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Мурышова меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 февраля", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Генералу инкриминируется два эпизода получения взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), получение должностным лицом взятки за незаконные действия (часть 3 статьи 290), а также покушение на получение особо крупной взятки (часть 3 статьи 30, часть 6 статьи 290). Если его вина будет доказана, то ему грозит до 15 лет колонии.

По данным источника "Интерфакса", против Мурышова дали показания несколько человек, обвинив его в коррупции на миллионы рублей.

По словам собеседника агентства, точную сумму следствию еще предстоит установить в ходе расследования. Также он не исключил появления в деле других эпизодов.

Генерал был задержан сотрудниками спецслужбы накануне. Подробности уголовного дела пока неизвестны.

Как отметили в суде, в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или иной, не связанной с заключением под стражу, отказано. Принимая решение, суд учел, что, находясь на свободе, Мурышов может воспользоваться своим положением и попытаться скрыться, а также попробовать уничтожить доказательства по делу или оказать давление на других участников.

Как ожидается, защита оспорит вынесенное решение в Мосгорсуде.

ФТС Дмитрий Мурышов
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