Ярмарку "Московского долголетия" проведут в пользу новых территорий и мобилизованных

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Москве с 15 по 18 декабря пройдет благотворительная ярмарка участников проекта "Московское долголетие" в пользу мобилизованных москвичей и детей, которые проживают на новых российских территориях, сообщил сайт мэрии.

Ярмарка в саду имени Баумана названа продолжением акции "Поделись теплом", в ходе которой пожилые москвичи вяжут теплые вещи для мобилизованных. Обе акции проходят по инициативе участников проекта "Московское долголетие".

Участники ярмарки передадут изделия ручной работы в подарок посетителям, которые пожертвуют деньги на благотворительность. Пожертвование можно будет сделать в организацию "Справедливая помощь доктора Лизы". Передать можно любую сумму и любым способом: на ярмарке будут размещены специальные урны, а также QR-коды для безналичного перевода. Все собранные средства направят на реализацию программы помощи тяжелобольным и раненым детям, в том числе из новых регионов.

"В акции "Поделись теплом" могут принять участие все желающие. Для этого необходимо связать теплые мужские вещи (носки, варежки, шапки, свитера) и передать их в отделы долголетия, расположенные в территориальных центрах социального обслуживания в каждом районе города, а также в центры московского долголетия. Вместе с посылками мобилизованным можно отправлять письма и открытки со словами поддержки, поздравлениями с наступающим Новым годом и Рождеством", - сообщили в пресс-службе мэрии.

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