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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

В московских аэропортах из-за снегопада отменены 25 рейсов

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Ухудшение погодных условий в Москве в четверг привело к задержке или отмене десятков рейсов.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропортах Москвы из-за снегопада отменены 25 рейсов, задержаны 13.

Больше всего рейсов - 13 - отменены в "Шереметьево", пять рейсов в этом же аэропорту задержаны. Во "Внуково" девять рейсов отменены и восемь задержаны. В "Домодедово" отменены три рейса.

Как сообщалось, снегопад в столице, местами сильный, продлится до утра пятницы. В мэрии Москвы предупредили о возможности ветра с порывами до 15 м/с.

Гидрометцентр России проинформировал о метели в столичном регионе, из-за неблагоприятных погодных условий в Москве объявлен повышенный, "желтый" уровень опасности.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что городские службы работают в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов.

Ранее в столичном метеобюро "Интерфаксу" сообщили, что с начала декабря в Москве выпало 55 мм осадков - 98% месячной нормы.

Внуково Домодедово Шереметьево
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