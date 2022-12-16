Соцвыплаты в Москве с 1 января 2023 года проиндексируют на 10%

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Социальные выплаты гражданам Москвы и городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров с 1 января следующего года будут увеличены на 10%, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

"С 1 января 2023 года городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров и социальные выплаты москвичам будут увеличены на 10%, что практически в два раза выше прогнозируемого роста доходов городского бюджета (на 5,7% в 2023 г.)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что размеры увеличения социальных выплат будут выше уровня индексации тарифов на коммунальные услуги (9%) и проезда в общественном транспорте (8%).

"Все ранее установленные льготы (бесплатный проезд в общественном транспорте, скидки по оплате услуг ЖКХ, бесплатное питание в школах и др.) сохраняются в неизменном виде", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что на 10% будут увеличены размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат:

- многодетным семьям;

- детям граждан, погибших в результате террористических актов, техногенных и иных катастроф;

- детям и родителям погибших военнослужащих;

- семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства;

- студенческим семьям;

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, усыновителям, опекунам (попечителям), приемным семьям;

- ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы, труженикам тыла, ветеранам труда, детям войны, реабилитированным гражданам.

Кроме того, на 10% будут увеличены размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат Героям Советского Союза, Героям РФ, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, их вдовам и родителям, юбилярам супружеской жизни, долгожителям в возрасте 100 лет и старше, другим льготным категориям граждан.