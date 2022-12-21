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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:09

Прервано движение электричек на Курском направлении от Столбовой до Серпухова

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - На Курском направлении Московской железной дороге прервано движение поездов на участке Столбовая-Серпухов, сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).

Сбой произошел по техническим причинам. На затронутом участке поезда ходят по укороченным маршрутам.

Сотрудники Московской железной дороги принимают меры для возобновления движения.

Утром в этот же день также по техническим причинам задерживались электрички Ленинградского направления МЖД.

МЖД ЦППК Московская область Серпухов Столбовая
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