Прервано движение электричек на Курском направлении от Столбовой до Серпухова
Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - На Курском направлении Московской железной дороге прервано движение поездов на участке Столбовая-Серпухов, сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
Сбой произошел по техническим причинам. На затронутом участке поезда ходят по укороченным маршрутам.
Сотрудники Московской железной дороги принимают меры для возобновления движения.
Утром в этот же день также по техническим причинам задерживались электрички Ленинградского направления МЖД.