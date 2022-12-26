Суд завершил процедуру банкротства московского завода, собравшего "Буран"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 21 декабря завершил процедуру банкротства в ОАО "Тушинский машиностроительный завод" ("ТМЗ").

В определении суда, размещенном на сайте, говорится: "Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными. Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные конкурсным управляющим, если кредитор не обращался в арбитражный суд либо такие требования признаны арбитражным судом необоснованными. Конкурсное производство в отношении должника считается завершенным с даты внесения записи о его ликвидации в единый государственный реестр юридических лиц".

В документе отмечается, что "доказательств наличия у должника какого-либо иного имущества, не включенного в состав конкурсной массы или включенного, но не реализованного, на момент рассмотрения отчета о результатах проведения конкурсного производства судом не установлено".

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 17 октября 2012 года по заявлению ООО "Бизнес строй инвест" в рамках дела о банкротстве ввел процедуру наблюдения в ОАО "ТМЗ". Суд тогда включил требования заявителя в размере около 58 млн рублей в третью очередь реестра кредиторов.

Тогда на заседании заявитель отметил, что уже вступили в законную силу ряд решений Московского арбитражного суда о взыскании с предприятия около 77 млн рублей. В рамках сводного исполнительного производства требования к должнику составляли порядка 234 млн рублей.

По состоянию на 15 октября 2012 года денежные средства на счетах и имущество для удовлетворения требований кредиторов отсутствовали. Кредиторская задолженность предприятия превышала 6,5 млрд рублей.

По словам представителя должника, в 2011-2012 годах по исполнительному производству предприятие выплатило около 800 млн рублей.

Суд 24 июня 2013 года признал "ТМЗ" банкротом.

Ранее временный управляющий завода Александр Логинов заявил, что восстановление платежеспособности предприятия невозможно.

"Предприятие не сможет погасить задолженность перед кредиторами в размере 7 млрд рублей", - сказал он. По его словам, в реестр на тот момент были включены 22 кредитора с суммой требований в 7,3 млрд рублей, в том числе на основной долг приходилось 5,2 млрд рублей. 13 мая 2013 года собрание кредиторов "ТМЗ" решило ходатайствовать перед судом о признании предприятия банкротом. Имущество завода в основном составляют здания и сооружения, сказал тогда временный управляющий.

Тушинский машиностроительный завод, основанный в 1932 году, был одним из крупнейших российских предприятий авиакосмической промышленности. В различное время на заводе выпускалась продукция военного и гражданского назначения, в том числе фронтовые истребители, а также троллейбусы, трамваи, автобусы. В 1980-1990 гг. на предприятии велось строительство пилотируемого орбитального корабля многоразового использования "Буран". Кроме того, предприятие выпускало, в частности, энергетические установки малой мощности, автономные промышленные комплексы по утилизации изношенных автомобильных шин.