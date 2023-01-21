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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:37

Движение поездов МЦК на участке "Хорошево - Крымская" приостановят на сутки

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Поезда Московского центрального кольца (МЦК) с 21 по 22 января не будут ходить на участке "Хорошево - Крымская" в связи с работами по установке пролетных строений для будущего пешеходного тоннеля, сообщили "Интерфаксу" в Московской железной дороге (МЖД).

"Движение поездов МЦК между станциями Хорошево - Крымская будет временно приостановлено 21-22 января для установки специальных инженерных сооружений - пролетных строений на период строительства тоннеля под путями", - сказал собеседник агентства.

"В течение суток "Ласточки" на МЦК будут следовать с интервалом 8 минут. Курсирующие против часовой стрелки поезда станут следовать только до Хорошево, а по часовой - до Крымской. Станции Шелепиха, Деловой центр, Кутузовская, Лужники и Площадь Гагарина будут временно закрыты", - уточнили в МЖД.

Отмечается, что новый тоннель в будущем свяжет станции "Тестовская" МЦД-1 и северный вестибюль одноименной станции МЦД-4. Вдоль платформы будет организована крытая пешеходная галерея для перехода от жилого комплекса к метро "Международная" и МЦК "Деловой центр". Южный вестибюль также интегрируют с МЦК и метро.

Работы по установке пролетных строений будут проводиться с 3:00 21 января до 3:00 22 января в выходные дни, когда пассажиропоток минимален.

Москва МЦК
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