Суточное число новых случаев COVID-19 в Москве снижается третий день подряд

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Москве за сутки выявлено 2117 новых случая заражения коронавирусом, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

Накануне было зафиксировано 2234 новых заболевших. Число новых случаев снижается третий день подряд.

За сутки был госпитализированы 115 человек. Выздоровели 1 763 пациента.

За 24 часа скончались 11 человек, заболевших коронавирусом; днем ранее сообщалось о 12 умерших.

Общее число зарегистрированных в Москве случаев COVID-19 составляет 3,34 млн, выздоровели 3,14 млн человек. Общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 47 853.