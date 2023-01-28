Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Суточное число новых случаев COVID-19 в Москве снижается третий день подряд

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Москве за сутки выявлено 2117 новых случая заражения коронавирусом, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

Накануне было зафиксировано 2234 новых заболевших. Число новых случаев снижается третий день подряд.

За сутки был госпитализированы 115 человек. Выздоровели 1 763 пациента.

За 24 часа скончались 11 человек, заболевших коронавирусом; днем ранее сообщалось о 12 умерших.

Общее число зарегистрированных в Москве случаев COVID-19 составляет 3,34 млн, выздоровели 3,14 млн человек. Общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 47 853.

Москва коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд в Москве арестовал начальника IT-управления ФТС Васильева по делу о коррупции

Начало февраля не принесет в Москву резких изменений погоды

Начало февраля не принесет в Москву резких изменений погоды

Новый посол США в РФ Линн Трейси прибыла в Москву

Расчеты систем ПВО С-300 отработали в Подмосковье отражение воздушных атак

В московском метро пассажир упал на рельсы на станции "Партизанская"

Москвичей предупредили, что ночью возможны грозы

Ледяной дождь ожидается в Москве

Красную линию московского метро продлят до "Потапово"

Красную линию московского метро продлят до "Потапово"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });