Глава МВД РФ уволил двух подчиненных за отказ предоставить убежище латвийскому писателю

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Глава МВД России уволил двух руководителей миграционных подразделений Москвы за "формальный подход к рассмотрению заявлений граждан", сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев решил освободить от занимаемой должности заместителя начальника управления по вопросам миграции столичного ГУ МВД полковника полиции Игоря Дудника и начальника отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев управления по вопросам миграции московского главка полковника полиции Татьяну Дмитриеву, сказала Волк журналистам в четверг.

По данным полиции, русскоязычный латвийский писатель, блогер и публицист Сергей Васильев был вынужден покинуть территорию Латвии в связи с уголовным преследованием в ряде государств, связанных с его активной гуманитарной и волонтерской деятельностью по поддержке населения Донбасса. Он прибыл в Россию и обратился в УВМ ГУ МВД РФ по Москве с просьбой о предоставлении временного убежища на территории страны.

"Проверка показала, что заявление Сергея Васильева было рассмотрено уполномоченными должностными лицами поверхностно, без учета всех обстоятельств, в том числе наличия угрозы его жизни и здоровью на территории государства постоянного проживания. В результате было вынесено необоснованное решение об отказе в предоставлении Сергею Васильеву временного убежища. На данный момент оно аннулировано", - сообщила Волк.

В ближайшее время вопрос предоставления Васильеву временного убежища на территории РФ будет решен положительно, подчеркнула представитель МВД.