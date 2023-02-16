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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:55

Дороги в районе Гостиного двора будут перекрыты 21 февраля из-за послания Путина

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Москва. 16 февраля. ИНТЕРФАКС - Ряд дорожных участков в районе Гостиного двора будут перекрыты 21 февраля в связи с оглашением президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию, сообщает департамент транспорта Москвы.

"21 февраля с 00:01 часов до окончания мероприятия будут недоступны для проезда участки от Новой площади до Красной площади, от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста и от улицы Ильинка до улицы Варварка в районе д.5 по Красной площади", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также будет недоступна парковка в районе перекрытий.

Москва
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