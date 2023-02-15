На оглашение послания президента не аккредитуют СМИ из недружественных стран

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Журналисты СМИ из недружественных стран не будут приглашены на оглашение послания президента Федеральному Собранию, заявил Владимира Путина Дмитрий Песков.

На церемонию будут аккредитованы иностранные журналисты, представляющие дружественные страны, сказал он на брифинге.

"Зарубежные СМИ из недружественных стран мы не будем туда приглашать. Они будут иметь возможность работать, смотря в прямом эфире трансляцию по любому каналу", - добавил он.

Президент огласит послание Федеральному Собранию 21 февраля. Эта дата была объявлена 10 февраля. По Конституции, президент такое послание оглашает ежегодно. В 2022 году этого не произошло, как и не проводились "прямая линия" с президентом и его большая пресс-конференция. 10 февраля Песков сказал, что в Кремле по-прежнему считают актуальным формат "прямой линии".