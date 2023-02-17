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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Автобусы не будут ходить у Гостиного двора из-за оглашения послания Федеральному собранию

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В связи с оглашением послания Федеральному собранию президентом РФ Владимиром Путиным 21 февраля не будут ходить автобусы по Варварке, сообщает в пятницу департамент транспорта Москвы.

"С 23:20 20 февраля до окончания мероприятия 21 февраля автобусы временно не будут ходить по Варварке. Это связано с проведением мероприятия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что автобусы м90 будут ходить от метро "Беляево" до улицы Балчуг вместо метро "Лубянка", а автобусы с920 вместо Большого Москворецкого моста и Варварки пойдут через Большой Устьинский мост и Солянку.

Ранее дептранс сообщил о перекрытии дорожного движения до окончания оглашения послания Федеральному собранию ряда улиц в районе Гостиного двора.

Москва
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