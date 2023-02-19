Путин в Послании Федеральному собранию даст оценку СВО и международной ситуации

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию оценит ход специальной военной операции на Украине, а также международной ситуации, расскажет о перспективах развития страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) он отметил, что Послание президента Федеральному собранию - это всегда одно из важнейших мероприятий по линии главы государства в течение года, "это всегда громкая новость".

"Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся, и как мы пойдем развиваться дальше. Это, я думаю, главное, что все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент", - сказал Песков.

Он заметил, что сейчас вся наша жизнь крутится вокруг темы СВО. "И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. И поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей", - заявил пресс-секретарь главы государства.

Послание президента России Федеральному Собранию будет оглашено 21 февраля в "Гостином дворе" в Москве.