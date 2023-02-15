Собянин пообещал, что 11 станций Троицкой линии метро "ЗИЛ" достроят к концу 2024 года

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Москве строительство участка 11 станций Троицкой линии метро, начиная от станции "ЗИЛ", планируют завершить к концу 2024 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он побывал на "ЗИЛе" 15 февраля и посмотрел на строительные работы.

"Сегодня идут активные работы на всех 11 станциях. Окончание работ запланировано на конец 2024 года. Идет все по графику. И сам ЗИЛ развивается. Сегодня это одна из крупнейших площадок комплексного развития города", - сказал мэр.

Троицкая линия метро с 17 станциями протянется от "ЗИЛа" до Новой Москвы.

"Например, от "ЗИЛа" до "Академической" можно будет доехать всего за 6 минут, а до "Новаторской" — за 12 минут, - говорится в телеграм-канале Собянина. - Станция "ЗИЛ" войдет в состав крупного ТПУ, объединяющего метро, МЦК и наземный транспорт. В дальнейшем здесь можно будет пересесть и на Бирюлевскую линию.

Территория завода ЗИЛ сейчас застраивается. Там возводят жилье, мосты, прокладывают автодороги.

Как говорится в справке мэрии, общая площадь застройки ЗИЛа и прилегающих к нему территорий составит 6,6 млн кв.м недвижимости, в том числе 5,2 млн кв.м непосредственно на ЗИЛе. В новом районе будут проживать более 80 тысяч человек, и создано более 90 тысяч рабочих мест.