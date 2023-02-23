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Синоптики спрогнозировали потепление в Москве в субботу и воскресенье

Синоптики спрогнозировали потепление в Москве в субботу и воскресенье
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Резкое повышение температуры произойдет в Москве в ночь на пятницу, в субботу и воскресенье температура днем поднимется до плюс 3 градусов, но будут осадки в виде дождя и мокрого снега, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погодой сегодняшнего дня нужно просто наслаждаться. Настоящая, хорошая, зимняя погода, небо голубое, воздушные массы приходят с севера, никаких осадков. Прохладно, температура минус 10 - минус 8 градусов. Хорошая погода (...) Но уже близятся изменения. Ночью еще можно будет увидеть и звезды, и луну, часов до трех ночи будет достаточно низкая температура - минус 14 - минус 12 градусов. Поэтому, любители морозных ночей могут получить удовольствие. А вот дальше начинается резкое изменение", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что эти изменения будут связаны с тем, что к Москве приближается теплый фронт, поэтому уже с 3:00 - 5:00 ночи начнется "неуклонное повышение температуры - каждый час на полградуса". Ночью будет преимущественно без осадков.

"А вот утром и днем начнутся осадки в виде снега. И, поскольку фронтальный раздел будет проходить, то усиление ветра, порывы до 15 м/с. И такое сочетание, конечно, обусловит и метель, но не сильную, это не пушкинская метель, но все-таки местами метель. На дорогах будет гололедица. Температура повысится до минус 5 - минус 3 мороза", - сказал синоптик.

В субботу Москва попадет в теплый сектор циклона - воздушные массы будут перемещаться с юго-запада.

"Если ночью еще будет снег и температура минус 4 - минус 2, то днем начнется повышение температуры уже до положительных значений - от ноля до плюс 3 градусов, и небольшие, но разнообразные осадки в виде и дождя, и снега, и мокрого снега. Будет преобладать мокрый снег", - сказал Вильфанд.

Также в субботу ожидается налипание мокрого снега на провода, на ветки деревьев. Кроме того, такая погода приведет в гололедице. В воскресенье, сообщил он, интенсивность осадков увеличивается, а погода продолжит повышаться.

"Температура повышается и уже даже ночью в воскресенье она положительная - от ноля до плюс 2градусов. А днем она будет в диапазоне от плюс 2 до плюс 3 градусов. И усилится интенсивность осадков. В основном в виде мокрого снега и дождя. И порывы ветра опять усилятся", - сказал научный руководитель Гидрометцентра.

При этом температура, которая прогнозируется днем в воскресенье, из-за сильных порывов ветра, большой влажности и интенсивных осадков, будет ощущаться как минус 5 - минус 6 градусов и даже как минус 8.

Также в субботу и воскресенье, как уточнил Вильфанд, в столичном регионе будет самое низкое давление на ближайшие 5 дней. Если сегодня оно около 750 мм ртутного столба, то в субботу и воскресенье давление понизится на 20 мм - до 730 мм ртутного столба.

Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд
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