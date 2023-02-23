Вильфанд заявил, что 1 марта в Москве прогнозируется до минус 5 градусов

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Температура от ноля до минус 5 градусов днем прогнозируется в Москве в первый день календарной весны, что соответствует норме для этого времени года, сообщил "Интерфаксу" в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В первый день весны, по предварительным расчетам, температура ночью будет от минус 7 до минус 2 градусов, днем - от ноля до минус 5, облачно и небольшой снег. Такая температура примерно на 1-2 градуса выше нормы. То есть, первое марта начинается с нормальной погоды для этого времени года. Среднесуточная температура будет около 4 градусов, это близко к норме", - сказал он.

При этом Вильфанд отметил, что погода может измениться. В последние дни зимы произойдет небольшое понижение температуры относительно значений субботы и воскресенья, когда в столице будет до плюс 3 градусов. Это связано с тем, что в понедельник на смену теплому фронту в Москву придет холодный фронт.

Так, по предварительным расчетам, в понедельник температура понизится до нормальных значений конца февраля. Ночью будет минус 8 - минус 3 градуса, а днем от ноля до минус 5. 28 февраля температура существенно не изменится - ночью также минус 8 - минус 3, по области минус 9 - минус 4. Дневные температуры будут в диапазоне минус 4 - минус 2 градуса.