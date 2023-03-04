Один рабочий погиб под завалами строительных лесов на западе Москвы

Архивное фото Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Один рабочий погиб в результате обрушения перекрытия и строительных лесов на западе Москвы, под конструкциями могут оставаться люди, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС России в субботу.

Обрушение на площади 300 квадратных метров произошло по адресу: улица Лобачевского, дом 114. Проводятся работы по разбору конструкций, сказали в пресс-службе.

О ЧП в пресс-службе столичного главка МЧС России рассказали "Интерфаксу" ранее в субботу.