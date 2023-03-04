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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

На западе Москвы обрушились строительные леса

Под завалами могут находиться рабочие

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Обрушение перекрытия и строительных лесов произошло на стройке на западе Москвы, под конструкциями могут оставаться рабочие, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС России в субботу.

"На улице Лобачевского, дом 114 было установлено, что на территории строительной площадки произошло обрушение перекрытия и строительных лесов на площади 300 кв. метров, извлечен один человек. Под обрушением возможно нахождение других людей, проводятся работы по разбору конструкций", - сказали в пресс-службе.

Москва улица Лобачевского
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