На западе Москвы обрушились строительные леса

Под завалами могут находиться рабочие

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Обрушение перекрытия и строительных лесов произошло на стройке на западе Москвы, под конструкциями могут оставаться рабочие, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС России в субботу.

"На улице Лобачевского, дом 114 было установлено, что на территории строительной площадки произошло обрушение перекрытия и строительных лесов на площади 300 кв. метров, извлечен один человек. Под обрушением возможно нахождение других людей, проводятся работы по разбору конструкций", - сказали в пресс-службе.