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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

Московская филармония проводит Рахманиновские дни к 150-летию со дня рождения композитора

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В 2023 году музыкальный мир отмечает 150-летие со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. Московская филармония ежегодно проводит "Рахманиновские дни", которые в этот раз стали основой большого фестиваля.

Как сообщили организаторы, всего в афише - 26 концертов разных форматов в шести залах, от масштабных симфонических, интерактивных и просветительских до камерных фортепианных и вокальных.

Непосредственно в день рождения композитора на сцену Зала Чайковского в Москве выйдут дирижер Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр. В два вечера (1 и 2 апреля) они исполнят все фортепианные концерты Рахманинова. А в Концертном зале имени Рахманинова в "Филармонии-2" программу из сочинений композитора представит пианист Борис Березовский.

Московская филармония
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