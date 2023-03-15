В Москве полиция не допустила чрезвычайных происшествий во время частичной мобилизации

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Начальник ГУ МВД Москвы Олег Баранов сообщил, что полиция в столице не допустила чрезвычайных происшествий при проведении частичной мобилизации.

"В результате проведенных мероприятий задачи по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении частичной мобилизации выполнены в полном объеме. Чрезвычайных происшествий не допущено", - сказал он, выступая с отчетом в Мосгордуме.

Он отметил, что полиция обеспечила охрану военкоматов и сборных пунктов, помогала наладить оповещение мобилизуемых, сопровождала колонны автобусов к местам несения службы.

Частичная мобилизация в Москве, как и в других регионах, началась 21 сентября. 17 октября мэр города Сергей Собянин заявил, что задачи по частичной мобилизации в регионе выполнены и уже разосланные москвичам повестки прекращают свое действие. В тот же день военный комиссар Москвы Максим Локтев подтвердил это и добавил, что с середины дня военкоматы прекратили прием мобилизуемых.

7 декабря Собянин сказал, что необходимости в новой волны мобилизации нет.