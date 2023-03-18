Превышений вредных веществ после пожара на химзаводе в Долгопрудном не зафиксировано

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Минэкологии Московской области не фиксирует превышений вредных веществ в воздухе в подмосковном Долгопрудном после пожара на химическом производстве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в субботу.

"По данным ближайших постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха Долгопрудный-3 (Долгопрудный, ул. Советская, д. 5Б), Химки-4 (Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, д. 16 стр. 5), Химки-5 (Химки, ул. Германа Титова, стр. 16) и АСКЗА (Автоматическая система контроля загазованности атмосферы) "Долгопрудный" (Долгопрудный, ул. Спортивная, 2), АСКЗА "Химки" (Химки, пр-т Ленинский, 7), расположенных на расстоянии 1,5 - 5,0 км, превышений установленных нормативов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что концентрация диоксида азота на АСКЗА "Химки" составила 0,7 ПДК м. р., на АСКЗА "Долгопрудный" - 0,6 ПДК м. р., оксида азота - 0,4 ПДК м. р., концентрации остальных загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения, не превысили 0,2 ПДК м. р.

Ранее сообщалось, на химическом производстве в Долгопрудном горит емкость с реагентами. По предварительным данным один человек получил ожоги.