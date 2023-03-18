Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Превышений вредных веществ после пожара на химзаводе в Долгопрудном не зафиксировано

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Минэкологии Московской области не фиксирует превышений вредных веществ в воздухе в подмосковном Долгопрудном после пожара на химическом производстве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в субботу.

"По данным ближайших постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха Долгопрудный-3 (Долгопрудный, ул. Советская, д. 5Б), Химки-4 (Химки, мкр. Левобережный, ул. Совхозная, д. 16 стр. 5), Химки-5 (Химки, ул. Германа Титова, стр. 16) и АСКЗА (Автоматическая система контроля загазованности атмосферы) "Долгопрудный" (Долгопрудный, ул. Спортивная, 2), АСКЗА "Химки" (Химки, пр-т Ленинский, 7), расположенных на расстоянии 1,5 - 5,0 км, превышений установленных нормативов не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что концентрация диоксида азота на АСКЗА "Химки" составила 0,7 ПДК м. р., на АСКЗА "Долгопрудный" - 0,6 ПДК м. р., оксида азота - 0,4 ПДК м. р., концентрации остальных загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения, не превысили 0,2 ПДК м. р.

Ранее сообщалось, на химическом производстве в Долгопрудном горит емкость с реагентами. По предварительным данным один человек получил ожоги.

Долгопрудный Московская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 18 марта

Пожар в Астраханском заповеднике ликвидирован

Пожар в Астраханском заповеднике ликвидирован

Путин прибыл в Крым

"ВКонтакте" устранила сбой сервиса обмена сообщениями

Около суток придется ждать вылета в Сочи томским авиапассажирам

Около суток придется ждать вылета в Сочи томским авиапассажирам

Москва продолжит добиваться от Дании ответов на вопросы по диверсиям на "Северных потоках"

Москва продолжит добиваться от Дании ответов на вопросы по диверсиям на "Северных потоках"

Президент РФ подписал закон о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления

Путин подписал законы о наказании за дискредитацию формирований, содействующих ВС РФ

"ВКонтакте" сообщила о сбое в работе обмена сообщениями у некоторых пользователей

"ВКонтакте" сообщила о сбое в работе обмена сообщениями у некоторых пользователей
Пандемия коронавируса

Более 13 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });