В мэрии заявили об улучшении качества воздуха в Москве минувшей зимой

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Воздух в столице зимой был чище, чем год назад, благодаря ветру и обильным осадкам, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в понедельник.

"На протяжении всего зимнего периода в городе сохранялись интенсивные условия рассеивания, что благоприятно сказалось на качестве атмосферного воздуха. Результаты мониторинга показали низкий уровень загрязнения на всех типах городских территорий", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что средние концентрации оксида углерода были ниже на 2%, диоксида азота – на 4%, взвешенных частиц РМ10 – на 5%, чем годом ранее.

Заммэра пояснил, что обилие осадков в декабре (в 2,3 раза больше, чем обычно), ветреный январь и февраль с осадками различной интенсивности поддерживали пониженный уровень загрязнения в городе.

"Наилучшие условия для рассеивания были зафиксированы в феврале", - отметил он.

Бирюков напомнил, что в Москве круглосуточно работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена высокоточным оборудованием.

"Кроме того, проводятся обследования с использованием передвижных экологических лабораторий с отбором проб воздуха", - добавил заммэра.