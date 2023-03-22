Большой театр намерен провести реставрацию к 2026 году

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Реставрацию Государственного академического Большого театра планируют провести к празднованию юбилея в 2026 году, закрывать театр на время проведения работ не будут, сообщил гендиректор театра Владимир Урин.

"Мы закончили реконструкцию здания Большого театра в 2011 году. Уже прошло почти 13 лет, к 2026 году будет 15 лет. Здание стоит не в самом благополучном месте с точки зрения очень оживленной улицы и количества людей, которые посещают его, и так далее. И, конечно, нам необходимо будет обязательно провести серьезные реставрационные работы для того, чтобы здание театра в год своего юбилея выглядело так же, как оно выглядело после реконструкции, как новенькое", - сказал Урин на заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 250-летия ГАБТ.

Он отметил, что все работы необходимо будет провести, не останавливая работу театра.

Урин сообщил, что планируется проведение не только "внешних работ: покрасить, побелить", но и проведение очень серьезных работ, в том числе связанных с заменой материалов на исторических креслах.

Масштабная реконструкция Большого театра проводилась с лета 2005 до 2011 года, завершившись открытием главной сцены.