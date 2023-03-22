Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Большой театр намерен провести реставрацию к 2026 году

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Реставрацию Государственного академического Большого театра планируют провести к празднованию юбилея в 2026 году, закрывать театр на время проведения работ не будут, сообщил гендиректор театра Владимир Урин.

"Мы закончили реконструкцию здания Большого театра в 2011 году. Уже прошло почти 13 лет, к 2026 году будет 15 лет. Здание стоит не в самом благополучном месте с точки зрения очень оживленной улицы и количества людей, которые посещают его, и так далее. И, конечно, нам необходимо будет обязательно провести серьезные реставрационные работы для того, чтобы здание театра в год своего юбилея выглядело так же, как оно выглядело после реконструкции, как новенькое", - сказал Урин на заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 250-летия ГАБТ.

Он отметил, что все работы необходимо будет провести, не останавливая работу театра.

Урин сообщил, что планируется проведение не только "внешних работ: покрасить, побелить", но и проведение очень серьезных работ, в том числе связанных с заменой материалов на исторических креслах.

Масштабная реконструкция Большого театра проводилась с лета 2005 до 2011 года, завершившись открытием главной сцены.

Большой театр Владимир Урин Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Третьяковка покажет редко экспонировавшиеся работы из запасников

Третьяковка покажет редко экспонировавшиеся работы из запасников

В столичном регионе снег растает в начале апреля

В столичном регионе снег растает в начале апреля

Москвичам пообещали потепление до плюс 13 градусов к выходным

Москвичам пообещали потепление до плюс 13 градусов к выходным

Вильфанд посоветовал не спешить с переходом на летнюю резину в столичном регионе

Вильфанд посоветовал не спешить с переходом на летнюю резину в столичном регионе

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до плюс 9 градусов

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до плюс 9 градусов

Генеральная уборка в Москве пройдет с 1 по 30 апреля

Генеральная уборка в Москве пройдет с 1 по 30 апреля

Суд в Москве заочно арестовал медиаменеджера Илью Красильщика

Суд в Москве заочно арестовал медиаменеджера Илью Красильщика

Омбудсмен заявила о переполненности московских СИЗО почти на 18%

Омбудсмен заявила о переполненности московских СИЗО почти на 18%

Слесарь из Подмосковья осужден на 13 лет за поджог военкомата

Слесарь из Подмосковья осужден на 13 лет за поджог военкомата

Число выдворенных из Москвы мигрантов увеличилось вдвое

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });