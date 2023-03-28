В Москве с 30 марта по 1 апреля проведут "День без турникетов"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Первая в 2023 году акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 30 марта по 1 апреля, в ней примут участие более 140 площадок, в том числе 25, которые раньше в ней не участвовали, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Ее слова приводит пресс-служба городского Департамента предпринимательства.

По ее словам, на промпроизводствах, в офисах известных компаний, творческих мастерских и научных лабораториях для посетителей проведут экскурсии, в том числе с использованием оборудования дополненной реальности, и мастер-классы. Для детей в детских технопарках подготовлены отдельные программы.

В этом сезоне для посещения с экскурсиями будут доступны мэрия Москвы и Мосгордума, Университет правительства Москвы, офис Сбербанка, а также центр "СоюзМультПарк" на ВДНХ с 18 аттракционами, использующими технологии виртуальной и дополненной реальности, искусственный интеллект и систему бесконечной генерации графики.

Также москвичи старше 14 лет смогут посетить лаборатории "Мосгаза".

На экскурсии и другие мероприятия акции нужно предварительно зарегистрироваться на сайте "Дня без турникетов".