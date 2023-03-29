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Обновление трамвайного парка в Москве планируют завершить за два-три года

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Обновление трамвайного парка в столице планируется завершить за два-три года, также в Москве идет плановая замена практически всех дизельных автобусов на электробусы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Мы планируем за два-три года закончить обновление трамвайного парка полностью, и у нас будут только новые машины, комфортные, красивые", - сказал Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр" в среду.

По его словам, благодаря замене трамвайных путей данный вид транспорта стал более современным и бесшумным. Количество пассажиров, которые пользуются трамваями в столице, начало значительно увеличиваться.

Мэр также отметил, что в Москве есть проекты новых трамвайных линий.

Кроме того, он сообщил, что в столице стоит задача практически все дизельные автобусы заменить на электробусы. "Вся замена - она плановая (...). Мы меняем автобусы с дизелем на автобусы с электродвигателем", - отметил Собянин.

Сергей Собянин Москва
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