Мишустин утвердил положение о ведомственной охране правительства Москвы

По решению мэра эту охрану могут привлекать к защите населения в период нарастания угроз

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении положения о ведомственной охране правительства Москвы, которая будет охранять метро. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление определяет структуру ведомственной охраны мэрии, численность работников и порядок организации их деятельности при осуществлении "физической охраны" объектов московского метро, а также иных объектов транспортной инфраструктуры метрополитена.

Ведомственная охрана создается правительством Москвы и "осуществляет охрану объектов от противоправных посягательств, а также участвует в защите объектов от актов незаконного вмешательства в соответствии с законодательством о транспортной безопасности", говорится в документе.

Основными задачами ведомственной охраны является охрана объектов в целях предотвращения противоправных посягательств, обеспечение пропускного режима и предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений.

Перечень охраняемых объектов будет утверждать мэрия по согласованию с Росгвардией.

Ведомственная охрана "по решению высшего должностного лица Москвы может привлекаться к осуществлению мероприятий по территориальной обороне, гражданской обороне, по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, реализации иных полномочий высшего должностного лица г. Москвы, направленных на обеспечение общественной безопасности и правопорядка в период нарастания угроз".