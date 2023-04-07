Логистический комплекс OZON построят в центре Новой Москвы

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Логистический комплекс для маркетплейса OZON появится в районе Новые Ватутинки. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу.

"Новый логистический центр, который построят рядом с деревней Пенино в Новых Ватутинках, позволит создать ориентировочно до 5 тысяч рабочих мест. Это даст возможность жителям района работать недалеко от дома", - сообщил Бочкарев.

Как отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, общая площадь логистического комплекса составит более 110 тыс. кв. м. "Расположение района в центре Новой Москвы, на пересечении многочисленных хорд, и близость к МКАД даст возможность удобно доставлять товары по всей Новой Москве", - пояснила Пятова.

Она также отметила, что проект будет реализован в два этапа с вводом объектов в третьем квартале 2024 года и третьем квартале 2025 года. "Общий объем инвестиций в строительство фулфилмент-центра составит более 11 млрд рублей", - добавила Пятова.

По ее словам, строительством логистического парка займется компания "ПромСтрой Девеломпент" на земельном участке, который принадлежит ГК "Стройком".