Улицу Академика Королева и Валаамскую соединят путепроводами в 2025 году

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Москве скоро начнут строить путепроводы для соединения улиц Валаамской улицы и Академика Королева, предполагаемый срок окончания работ - 2025 год, сообщили в пресс-службе столичного градостроительного комплекса.

Путепроводы будут строить на пересечении железнодорожных путей Октябрьского направления МЖД и МЦД-1, одновременно прокладывая необходимую улично-дорожную сеть.

По словам главы стройкомплекса Андрея Бочкарева, завершается проектирование объектов. К строительству планируется приступить во II квартале 2023 года. По его завершении будет обеспечен прямой выезд из района Останкинский на северный участок Московского скоростного диаметра. Также появится дополнительная транспортная связь между Северным и Северо-Восточным округами города.

"Проектом предусматривается строительство и реконструкция 6,1 км дорог, в том числе путепроводы общей протяженностью более 600 м, а также двух надземных пешеходных переходов в районе улицы Милашенкова, дома 14Б и 12Д", - добавил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Чиновники считают, что новые путепроводы избавят автомобилистов от необходимости объезда через прилегающую улично-дорожную сеть за счет создания прямой связи через Савеловское и Октябрьские пути МЖД. Кроме того, значительно увеличится пропускная способность улиц Академика Королева, Дубовой Рощи, Милашенкова, Комдива Орлова.