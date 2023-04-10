В Нахабине ликвидировано открытое горение на складе автозапчастей

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Нахабине пожарные ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей на улице Панфилова, сообщили в управлении МЧС по Московской области.

Информация о пожаре поступила в МЧС в 14:42 в понедельник, час спустя пожар был локализован на площади 1800 квадратных метров. В 16:06 было ликвидировано открытое горение.

Красногорская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, сообщила прокуратура Подмосковья. О начале доследственной проверки сообщили в областном управлении СК.