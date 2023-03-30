Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:49

В Москве пассажир упал под поезд на станции метро "Строгино"

Из-за этого на западном участке синей ветки прерывали движение из центра

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В московском метро прервано движение на западном участке Арбатско-Покровской линии, от станции Парк Победы до станции Строгино, сообщил городской Департамент транспорта.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

В 11:12 департамент сообщил, что график движения на этом участке изменен из-за человека на пути.

Источник "Интерфакса" уточнил, что инцидент произошел на станции "Строгино", не уточняя, в каком состоянии пострадавший.

"Для спасения пассажира отключено напряжение контактного рельса", - сказал собеседник агентства.

В 11:29 Дептранс сообщил, что движение поездов по участку восстановлено и вводится в график.

Строгино Москва Дептранс Московский метрополитен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Собянин заявил, что экономика Москвы оказалась устойчива в условиях санкций

Собянин заявил, что экономика Москвы оказалась устойчива в условиях санкций

Собянин заявил, что в Москве не проводится мобилизация в рамках СВО

Движение на фиолетовой ветке метро затруднено из-за человека на пути

МЧС назвало видео о сборе "тревожного чемоданчика" на билбордах Москвы плановыми с 2016 г.

Почти 30% месячной нормы осадков выпало днем в Москве

Коммунальщики Москвы получили за сутки более 50 заявок о скоплениях воды

Коммунальщики Москвы получили за сутки более 50 заявок о скоплениях воды

Теплая погода и дождь приведут к уменьшению снега в Москве и Подмосковье

Теплая погода и дождь приведут к уменьшению снега в Москве и Подмосковье

Сибирская язва не подтвердилась у двух пациентов в Подмосковье

В Подмосковье госпитализирован пациент с подозрением на сибирскую язву

В Подмосковье госпитализирован пациент с подозрением на сибирскую язву
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });