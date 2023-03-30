В Москве пассажир упал под поезд на станции метро "Строгино"

Из-за этого на западном участке синей ветки прерывали движение из центра

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В московском метро прервано движение на западном участке Арбатско-Покровской линии, от станции Парк Победы до станции Строгино, сообщил городской Департамент транспорта.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

В 11:12 департамент сообщил, что график движения на этом участке изменен из-за человека на пути.

Источник "Интерфакса" уточнил, что инцидент произошел на станции "Строгино", не уточняя, в каком состоянии пострадавший.

"Для спасения пассажира отключено напряжение контактного рельса", - сказал собеседник агентства.

В 11:29 Дептранс сообщил, что движение поездов по участку восстановлено и вводится в график.