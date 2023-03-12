Пассажир упал на рельсы кольцевой станции "Белорусская" московского метро

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел днем в воскресенье на Кольцевой линии метро, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На Кольцевой линии временно увеличены интервалы движения поездов против часовой стрелки из-за человека на пути", - говорилось в сообщении.

В 13:43 дептранс заявил о нормализации движения поездов на ветке.

Источник "Интерфакса" уточнил, что инцидент произошел на станции "Белорусская". "Пассажира подняли на платформу, он выжил", - сообщил собеседник агентства.