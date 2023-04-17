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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Иностранец с крупной партией контрабандных драгоценных камней задержан в Шереметьево

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Пограничники задержали в аэропорту Шереметьево иностранного гражданина с партией контрабандных драгоценных и полудрагоценных камней на 6 млн рублей, сообщил в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Попытку незаконного ввоза в РФ драгоценностей пресекли сотрудники отряда пограничного контроля ФСБ России, сообщили в спецслужбе.

По данным ФСБ, у "прибывшего авиатранспортом на территорию Российской Федерации иностранца обнаружены алмазы, рубины, сапфиры, изумруды общей массой 3 946 карат, сокрытые в багаже и личных вещах". "Оценочная стоимость изъятого контрабандного груза превышает шесть миллионов рублей", - сообщили в ЦОС.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде.

ФСБ Шереметьево
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