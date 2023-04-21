Рижский вокзал будет закрыт для пассажиров с 24 апреля по 31 августа

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Рижский вокзал в Москве закроется для пассажиров 24 апреля на четыре месяца из-за начала масштабной реконструкции путевой и пассажирской инфраструктуры станции Москва-Рижская для запуска МЦД-4.

"С 24 апреля по 31 августа Рижский вокзал временно приостанавливает работу с пассажирами. Это связано с перенаправлением пассажиропотока на остановочный пункт Рижская МЦД-2 после начала масштабной реконструкции путевой и пассажирской инфраструктуры станции Москва-Рижская, необходимой для запуска МЦД-4", - сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Отмечается, что на этот период "все системы жизнеобеспечения здания будут функционировать в прежнем режиме".

Открытие вокзала для пассажиров планируется 1 сентября.

В МЖД напомнили, что реконструкция станции Москва-Рижская началась 1 марта. Помимо путевого переустройства железнодорожники возведут на Рижском вокзале две новые платформы и кассовый павильон для пригородных поездов. Реконструкция пассажирской инфраструктуры не затронет здание Рижского вокзала.