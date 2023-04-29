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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Треть месячной нормы осадков выпала за ночь в Москве

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сильные дожди прошли ночью и утром в столице, к 9:00 субботы прирост осадков составил 12 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"По предварительным расчетам, после полуночи в городе выпала треть месячной нормы осадков", - сказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что данные получены с главной метеостанции столицы на ВДНХ.

Месячная норма осадков апреля в Москве - 37 мм.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об ухудшении погоды в Москве из-за прихода холодных воздушных масс с севера.

"В ночь на субботу очень нестандартная погода в Москве: после полуночи начнется дождь, причем сильный. Настоящий хороший дождь, прогремят грозы, при этом ветер будет усиливаться до 11-15 м/с", - сообщил Вильфанд "Интерфаксу" в пятницу.

По прогнозу синоптиков, в субботу в Москве будет облачно, временами возможны дожди. Температура воздуха днем не превысит 11-13 градусов.

Москва
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