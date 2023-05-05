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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

6 и 7 мая изменится расписание пригородных поездов Ленинградского направления

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - 6 и 7 мая в Подмосковье изменится расписание электричек Ленинградского направления, сообщил столичный Департамент транспорта.

Интервалы движения поездов будут увеличены: в утренний пик и обеденное время - до 40 минут, вечером и после 17:00 - до 1 часа.

Часть поездов будет следовать от/до Сходни и Химок. Часть поездов будет отменена, часть проследует с отменой остановок на участке от Крюково до Ленинградского вокзала.

Перерывы увеличат ради модернизации инфраструктуры на станции Крюково (Зеленоград) в рамках подготовки к запуску МЦД-3, а также для обновления путевой инфраструктуры в дальнем пригороде.

Подмосковье Сходня Химки Дептранс РЖД Москва
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