Павильоны "Здоровая Москва" заработали в московских парках

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Павильоны "Здоровая Москва" открылись с 16 мая в столичных парках, где все желающие могу проверить свое здоровье, сообщил во вторник мэр города Сергей Собянин.

Он напомнил, что проект стартовал в 2019 году. После его запуска проверить свое здоровье в парках смогли более миллиона человек.

Прием пациентов в павильонах будет проходить без предварительной записи с 8:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Обследование займет около часа, при себе нужно иметь паспорт и московский полис ОМС.

По словам мэра, если в ходе обследования будут выявлены отклонения, пациента направят на дополнительные анализы и диагностику.

Собянин отметил, что павильоны "Здоровая Москва" оснащены современным оборудованием и включены в единый цифровой контур городского здравоохранения. Поэтому результаты обследований и анализов сохранятся в электронной медицинской карте.