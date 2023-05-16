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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Павильоны "Здоровая Москва" заработали в московских парках

Павильоны "Здоровая Москва" заработали в московских парках
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Павильоны "Здоровая Москва" открылись с 16 мая в столичных парках, где все желающие могу проверить свое здоровье, сообщил во вторник мэр города Сергей Собянин.

Он напомнил, что проект стартовал в 2019 году. После его запуска проверить свое здоровье в парках смогли более миллиона человек.

Прием пациентов в павильонах будет проходить без предварительной записи с 8:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Обследование займет около часа, при себе нужно иметь паспорт и московский полис ОМС.

По словам мэра, если в ходе обследования будут выявлены отклонения, пациента направят на дополнительные анализы и диагностику.

Собянин отметил, что павильоны "Здоровая Москва" оснащены современным оборудованием и включены в единый цифровой контур городского здравоохранения. Поэтому результаты обследований и анализов сохранятся в электронной медицинской карте.

Сергей Собянин Здоровая Москва
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