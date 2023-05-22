В РПЦ опровергли сообщения о ДТП с патриаршим автомобилем Aurus

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви опровергли сообщения о том, что автомобиль Aurus патриарха Кирилла в понедельник утром попал в дорожно-транспортное происшествие на перекрестке проспекта Мира и Ботанического переулка в центре Москвы.

"Эти сообщения не соответствуют действительности. В настоящий момент автомобиль Aurus с патриархом Кириллом подъезжает к храму Христа Спасителя", - сообщил "Интерфаксу" источник в патриархии.